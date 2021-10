Ivan Gunawan Miliki Rumah Mewah Baru, Rayakan Syukuran dan Ini Harapannya Saat Tamu Hadir

Ivan Gunawan pun menggelar acara syukuran untuk 'meresmikan' dan memperkenalkan rumah barunya itu.



SERAMBINEWS.COM - Desainer Ivan Gunawan mengadakan syukuran setelah rumah mewahnya selesai dibangun.

Kemewahan rumah ini membuat Ivan Gunawan menanti teman-teman yang mengunjunginya.

Kediaman baru Ivan Gunawan sudah ditempati oleh sang pemilik.

Ivan Gunawan pun menggelar acara syukuran untuk 'meresmikan' dan memperkenalkan rumah barunya itu.

Ia mengundang sejumlah kerabat, tamu dan tetangga untuk hadir dalam acara itu.

Perancang busana sekaligus presenter tersebut berharap tamu yang hadir bisa menjadi temannya.

Berikut postingan pria yang akrab disapa Igun tersebut:

"Alhamdulillah for everything that i have.

(Alhamdulillah untuk segalanya yang aku punya)

Today we’re all pray for my new house, my new sanctuary, my happy place.