Atlet Paramotor Aceh Raih Medali Emas PON Papua, PON 2024 Cabang Ini akan Dipertandingkan di Aceh

Laporan Imran Thaib | Merauke

SERAMBINEWS.COM, MERAUKE - Atlet Aceh, Risky Hidayat berhasil meraih medali emas Cabang Eksibisi Paramotor nomor navigation estimated speed/precision di ajang PON XX tahun 2021 Papua, Senin 11 Oktober 2021.

Kesuksesan Risky Hidayat meraih medali emas dipastikan setelah mengungguli lawan-lawannya dari 13 provinsi se-Indonesia di nomor navigation estimated speed/precision.

Masing-masing provinsi mengirimkan dua atlet, dari Aceh atas nama Risky Hidayat dan Hasbul Asra, dengan pelatih Letkol Kal TU Bukit.

Seluruh atlet di cabang ini mengikuti semua atau 10 nomor yang dipertandingkan, yaitu Perecision take off, Perecision Selalom pigure, Perecision Bowling landing, Perecision ofer all, Ekonomik distance, Ekonomik long time.

Kemudian Ekonomik ofer all, Navigation blank spot, Navigation estimated speed/presicion dan Navigation ofer all.

“Alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan semua chek point dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Dengan poin penuh,” kata Risky.

Untuk medali perak dalam lomba nomor navigation estimated speed/precision yang dipertandingakan di Lapangan Paramotor Lanud J. A. Dimara, Merauke, diraih oleh atlet asal Jawa barat, medali perunggu oleh DKI Jakarta.

Pengalungan medali untuk Risky Hidayat dilakukan oleh Wakil Sekretaris Umum KONI Aceh, Darmawan.