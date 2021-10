Miss World Malaysia Sebut Batik Buatan Negaranya, Postingan di IG Langsung Diserang Netizen

SERAMBINEWS.COM - Baru saja terpilih sebagai Miss World Malaysia, Lavanya Sivaji kini sudah tersandung masalah.

Niat hati memamerkan penampilan cantiknya, Miss World Malaysia, Lavanya Sivaji justru banjir kritik.

Bagaimana tidak, Lavanya Sivaji langsung diserbu netizen Indonesia akibat unggahannya soal kain batik.

Hal ini bermula saat akun @lavanyasivaji mengunggah potret menggunakan gaun batik.

Pada caption postingan tersebut, Lavanya justru menyebut kain batik buatan Malaysia.

Lavanya Sivaji, Miss World Malaysia diserang netizen Indonesia (Instagram @lavanyasivaji)

"To me kain batik symbolises the diversity among Malaysians, with its varios colours, prints, and design.

Hence, i present to you my evening gown for Miss World Malaysia 2021 made of kain batik Malaysia," tulis akun @levanyasivaji.

(Bagi saya kain batik melambangkan keragaman di antara orang Malaysia, dengan berbagai warna, cetakan, dan desainnya.

Oleh karena itu, saya persembahkan kepada anda gaun malam saya untuk Miss World Malaysia 2021 yang terbuat dari kain batik Malaysia)

Meski telah diedit, postingan tersebut telah diabadikan oleh netizen.