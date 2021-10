Sejak Lulus Kuliah, Cinta Laura dapat Tawaran Jadi Anggota DPR, Namun Ditolak Singgung Pemimpin Buta

SERAMBINEWS.COM - Aktis sekaligus seorang penyanyi, Cinta Laura Kiehl mengaku pernah mendapat tawaran untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan bergabung dalam partai politik.

Tawaran menjadi anggota DPR tersebut ia dapatkan sejak ia lulus kuliah.

Hal tersebut diungkapkan Cinta Laura dalam kanal YouTube Najwa Shihab yang tayang pada Jumat 29 Oktober 2021.

"Sebenarnya selama ini dari aku lulus kuliah dulu sudah pernah ditawari untuk menjadi anggota DPR atau ikut partai," kata Cinta Laura dalam kanal YouTube Najwa Shihab dikutip Serambinews.com, Sabtu (30/10/2021).

Akan tetapi, Cinta Laura yang juga merupakan alumnus Universitas Columbia, New York City pada tahun 2014 ini justru menolak tawaran menjadi anggota DPR karena merasa belum cukup berpengalaman.

Menurut Cinta Laura, menjadi anggota DPR harus lebih banyak pengalaman hidup untuk membuat perubahan yang positif.

"Tapi jujur aku merasa aku masih butuh lebih banyak life experience lagi jika ingin masuk ke dunia politik yang sesungguhnya," lanjutnya.

Tak hanya itu, Cinta Laura juga berkomitmen ingin mematangkan diri sebelum terjun ke dunia politik agar tidak menjadi "pemimpin yang buta".

"Karena aku tidak ingin menjadi pemimpin yang buta dalam arti tidak punya cukup informasi untuk benar-benar membuat perubahan yang positif dan signifikan," imbuhnya.

Bagi Cinta Laura, ia bisa berpolitik melalui jalan lain, salah satunya mengambil aksi dan tidak takut bersuara demi kebenaran.

"Sebenarnya sebagai anak muda dengan bersuara dan mengambil aksi dan tidak takut untuk bersuara tentang suatu kebenaran itu sudah sebuah bentuk ikut turun tangan dalam berpolitik," katanya.

Namun, mengenai tawaran menjadi anggota DPR tersebut, Cinta Laura tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti terjun ke dunia politik.

"So i think its different for everyone. Never say never, right. Kita nggak pernah tahu karena hidup kadang-kadang bisa benar-benar surprising dan kita nggak bisa memprediksi. Tapi kemungkinannya ada, tapi apakah pasti, i dont know," pungkas Cinta Laura. (Serambinews.com/Firdha Ustin)

