VIDEO POPULER BAHASA ACEH Warga Aceh di Malaysia, Demo di Aceh Barat dan Eksekutor TNI di Pidie

SERAMBINEWS.COM - Syedara lon, lon Syamsul Azman, lage biasa tanyoe ta bahas mengenai video populer bak kanal YouTube Serambi On TV selama seminggu dilikot.

Video yang phon yang lee ditonton adalah video mengenai pemulangan warga Aceh di Malaysia pakek kapai laot.

Berita yang phon, warga Aceh di Malaysia woe gampong dengon kapai laot.

Warga Aceh di Malaysia woe u gampong dengon bus ngen kapai laot yang difasilitasi oleh Sosialisasi Ummah Bansigoem Aceh (SUBA) dan Persatuan Melayu Berketurunan Aceh Malaysia Permebam) Selasa (3/11/2021) malam.

Kali nyoe, pemulangan warga Aceh dilakukan dengon dua rombongan, rombongan phon 21 droe dan rombongan kedua 42 droe.

Ohtroh u Batam, 63 warga Aceh nyoe akan karantina, leuh nyan melanjutkan perjalanan ngen pesawat u Bandara Kuala Namu dan melanjutkan perjalanan ngen bus lom troh u Sigli, Pidie.

Video yang kedua mengenai 3 eksekutor TNI di Pidie

