Leani Ratri dan Tiga Pebulutangkis Indonesia Masuk Nominasi Player of The Year Awards 2020/2021

Nominasi Player of The Year Awards 2020/2021

Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Greysia Polii/Apriyani Rahayu masuk dalam nominasi Pair of The Year 2020/2021.

SERAMBINEWS.COM – Pebulitangkis Para Olimpiade Tokyo 2020 Indonesia, Leani Ratri Oktila masuk dalam nominasi Player of The Year Awards 2020/2021 BWF.

Tak hanya Leani Ratri, tiga pebulutangkis Indonesia lainnya juga masuk dalam nominasi Player of The Year Awards 2020/2021 BWF

Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah mengumumkan nama-nama pemain yang masuk dalam nominasi Player of the Year Awards 2020/2021.

Karena Covid-19, periode ini mencakup musim 2020 dan 2021, yang terhitung sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2021.

BWF dalam tahun ini mengangkat tema utama, Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020.

Dua kategori penghargaan baru telah diperkenalkan BWF, yakni Pair of the Year dan Para Badminton Pair of the Year.

Komisi Penghargaan BWF memberikan penghargaan khusus kepada Kevin Cordon asal Guatelama, yang sukses membuat takjub dunia bulutangkis.

Meski tak masuk nominasi BWF tahun ini, Kevin Cordon yang bukan pemain unggulan di Olimpiade Tokyo 2020, sukses memukau penonton dan berhasil menginjakkan kaki ke semifinal.

Sementara, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Greysia Polii/Apriyani Rahayu masuk dalam nominasi Pair of The Year 2020/2021.