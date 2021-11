Profesor Asal China Dirampok di Amerika, Keluarkan Kungfu Tapi Takluk Karena Perampok Pakai Senjata

SERAMBINEWS.COM – Video seorang profesor asal China menaklukkan para perampok bersenjata di Los Angeles Amerika Serikat, menjadi viral di media Tiongkok.

Zhou Pigai, seorang profesor di Universitas Xiangtan di Hunan, China, berjuang melawan upaya perampokan bersenjata pada 1 November, menurut outlet berita pemerintah China Daily.

“Chinese scholar fights off armed attacker in US with kung fu (Cendekiawan China lawan penyerang bersenjata di AS dengan kung fu),” tulis shine.cn, dalam artikel yang dipublikasikan pada Selasa (9/11/2021).

Media Tiongkok ini juga memasang video viral yang merekam reka ulang peristiwa itu oleh pihak kepolisian LA.

Dalam wawancara dengan World Journal, Zhou menciptakan kembali adegan dia melawan percobaan perampokan bersenjata pertama. (World Journal)

Diberitakan, Profesor Zhou Pigai datang ke Los Angeles pada 31 Oktober untuk menghadiri program kunjungan akademik di University of Southern California.

Saat mencari penginapan di Chinatown L.A., Pigai diduga ditodong dengan senjata oleh perampok bertopeng hitam.

Menggunakan seni bela diri kungfu, Pigai melucuti perampok dan kemudian melarikan diri.

Tapi perampok mengejar dan menahannya di bawah todongan senjata lagi ketika Pigai berhenti untuk melihat teleponnya serta memeriksa wajahnya yang cedera.

Pigai pun menyerahkan barang bawaannya demi keselamatan nyawanya.

Kungfu atau gongfu adalah ilmu bela diri yang berasal dari Tiongkok kuno.