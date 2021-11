PT Capella Dinamik Nusantara Gelar Workshop New CBR150R

PT Capella Dinamik Nusantara memperkenalkan sepeda motor sport full fairing berperforma tinggi All New CBR150R dengan karakter racing yang mempunyai sejumlah daya tarik baru.

BANDA ACEH - PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda) menggelar Workshop New CBR150R bersama komunitas Honda, di Steak On You Cafe Banda Aceh, Minggu (14/11/2021).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengupas tuntas terkait keunggulan produk dari All New Honda CBR150R, serta dihadiri oleh Komunitas CBR Club Banda Aceh (CCB), CBR Club Indonesia (CCI) Chapter Banda Aceh dan Honda Street Fire Club Indonesia (HSFCI) Banda Aceh.

Sementara narasumber yang dihadirkan yaitu Kepala Bengkel Capella Honda Peunayong, Heri Prayetno.

Banyak pengetahuan seputar teknologi Honda terbaru yang disampaikan, tak hanya itu dalam kegiatan ini juga dilakukan diskusi dan edukasi serta tips dalam memodifikasi motor Honda CBR150R dari member komunitas yang hadir.

Pembina Komunitas Honda Aceh, Nurman menyampaikan bagi para bikers, selain memperoleh pengetahuan seputar produk terbaru dari Honda yaitu All New Honda CBR150R, dalam kegiatan ini juga para peserta dapat mendiskusikan mengenai memodifikasi motor CBR150R.

Dalam sesi ini pula para bikers diajak utk melakukan kompetisi foto dan review motor Honda CBR150R yang sudah di modifikasi, dan pemenang diberikan hadiah menarik dari Capella Honda serta diakhiri dengan pembagian hadiah dan foto bersama seluruh peserta kegiatan.(una)