Moderna Siap Produksi Vaksin Covid-19 Varian Omicron Awal 2022

Seorang pria berdiri di luar kantor pusat Moderna di Cambridge, Massachusetts AS pada 18 Mei 2020.

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Produsen vaksin terkemuka AS, Moderna Inc siap memproduksi vaksin Covid-19 varian Omicron pada awal 2022.

Chief Medical Officer Moderna Inc. Paul Burton mencurigai varian baru virus Corona Omicron kemungkinan dapat menghindari vaksin saat ini.

Sehingga, katanya, suntikan vaksin yang diformulasikan ulang dapat tersedia di awal tahun baru, seperti dilansir AP, Senin (29/11/2021).

“Kita harus tahu kemampuan vaksin saat ini untuk memberikan perlindungan dalam beberapa minggu ke depan," kata Burton di acara "Andrew Marr Show" BBC.

“Jika kita harus membuat vaksin baru, saya pikir itu akan menjadi awal 2022 sebelum benar-benar tersedia dalam jumlah besar,” katanya.

“Hal yang luar biasa tentang vaksin mRNA, platform Moderna, kami dapat bergerak sangat cepat,” tambahnya.

Perusahaan biotek yang berbasis di Cambridge, Massachusetts itu mengerahkan ratusan staf pada Kamis (25/11/2021) pagi.

Bertepatan dengan Hari Thanksgiving di AS, setelah berita varian Omicron menyebar.

Perlindungan harus tetap ada, tergantung berapa lama seseorang divaksinasi.

"Untuk saat ini, saran terbaik mengambil salah satu vaksin Covid-19," kata Burton.