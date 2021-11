Produsen Minyak OPEC+ Sepakat Bertemu, Usai Tekanan dari Presiden AS Joe Biden dan Virus Omicron

SERAMBINEWS.COM, JENEWA - Produsen minyak OPEC+ akan melakukan pertemuan pada Kamis (2/12/2/2021).

Pertemuan itu dilakukan usai tekanan kuat dari dari Presiden AS Joe Biden.

Biden menyatakan telah membuka keran negaranya untuk menurunkan harga minyak mentah.

Tetapi, sebutbnya, Covid-19 varian Omricon telah memperumit persamaan pendapat.

Pertemuan itu akan menjadi salah satu yang paling signifikan sejak pemulihan permintaan dimulai, seperti dilansir Reuters, Selasa (30/11/2021).

"Kuncinya, berapa banyak lagi minyak ditambahkan ke pasokan untuk memulai tahun baru," kata Peter McNally, seorang analis di the think tank Third Bridge.

Setelah mendapat tekanan berat untuk meningkatkan produksi, para pemain utama minyak sepakat menurunkan harga minyak mentah.

Kesepakatan itu datang dari Amerika Serikat, China, India dan Jepang pekan lalu.

Mereka mengumumkan akan menggunakan cadangan strategis untuk membantu menurunkan harga minyak mentah.

Harga minyak mentah sempat mengalami lonjakan, sehingga merusak pemulihan ekonomi.