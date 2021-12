Harga Telur Ayam, Gula, dan Ikan Naik, Lengkap Harga Kebutuhan Pokok Lainnya di Pasar Induk Lambaro

Harga tebus telur ayam di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar saat ini Rp 385.000 per ikat (300 butir), sedangkan minggu sebelumnya Rp 375.000 per ikat.

Laporan Herianto | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Memasuki minggu pertama bulan Desember 2021, harga kebutuhan pokok, seperti telur ayam ras, gula pasir, mulai bergerak naik.

Harga tebus telur ayam di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar saat ini Rp 385.000 per ikat (300 butir), sedangkan minggu sebelumnya Rp 375.000 per ikat.

Gula pasir naik dari Rp 595.000 per zak (50 Kg) menjadi Rp 615.000 per zak, minyak goreng masih tetap tinggi Rp 17.500 per kilogram.

Pedagang Grosir Kebutuhan Pokok di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar, Aldy Safrullah, menyampaikan hal ini ketika menjawab Serambinews.com, Rabu (1/12/2021).

Ia mengatakan harga tebus kebutuhan pokok di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar, mengikuti perkembangan harga di Medan.

“Kalau harga tebus telur ayam, gula pasir, tepung terigu dan minyak goreng di Medan, harganya naik, maka di sini, ikut naik. Sebaliknya, jika harga di sana turun, harga di sini juga turun,” ujar Aldy.

Harga tebus telur ayam naik, menurut Aldy, karena banyak permintaan telur ayam ras dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, menjelang tahun baru 2022.

Kondisi ini sudah biasa, setiap jelang hari-hari besar dan tahun baru, permintaan telur ayam ras dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, bergerak naik.