Jerman Bantu Penyelamatan Taman Nasional Gunung Leuser, Suntik Dana Sampai Rp 40 Miliar

Laporan Rasidan| Gayo Lues

SERAMBINEWS.COM, BLANGKEJEREN - Pemerintah Jerman memberi bantuan untuk menyelamatkan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Dana yang digelontorkan tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp 40 miliar.

Bantuan diberikan melalui KFW, sebuah bank investasi dan pengembangan milik negara Jerman, yang berbasis di Frankfurt.

Dana bantuan itu untuk kedua kabupaten bertetangga di dataran tinggi gayo, Gayo Lues (Galus) dan Aceh Tenggara (Agara).

Dana tersebut dikhususkan untuk program penghijauan kebun bibit rakyat (KBR).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama perwakilan Jerman melakukan pertemuan dengan Pemkab Galus.

Khusus membicarakan program Biodiversity Conservation and Climate Protection In The Gunung Leuser (BCCPGLE),

Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bupati Galus yang dihadiri langsung oleh Bupati Galus M Amru dan Sekdakab Galus Ir Rasyidin Porang pada Rabu (8/12/2021).

Kasubsi Direktorat Pembinaan Pengawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nigo Sinaga kepada Serambinews.com mengatakan pemerintah pusat memiliki komitmen membangun kawasan TNGL.