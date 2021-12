DPMPTSP Aceh Gelar AGASID 2021 di Takengon, Aceh Tengah Raih Penghargaan Terbaik Rencana IPRO

Laporan Mahyadi | Aceh Tengah

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON - Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Aceh, menggelar Aceh Gayo Sustainable Invesment Dialogue (AGASID) 2021, di Aula Hotel Parkside, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu (15/12/2021).

Forum yang digagas oleh DPMPTSP Aceh ini, merupakan wadah untuk bertukar pendapat tentang isu investasi berwawasan pelestarian lingkungan, berdampak sosial serta kepemerintahan korporasi yang baik.

Selain dialog, kegiatan itu juga diwarnai dengan pemberian penghargaan Aceh Invesment Award kepada DPMPTSP se-Aceh.

Adapun kategori pemberian penghargaan, terdiri dari Rencana IPRO Terbaik 2021, penghargaan indeks daya saing investasi kabupaten/kota se-Aceh, penghargaan reformasi perizinan dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Sedangkan untuk keynote speaker dan narasumber dalam kegiatan AGASID 2021, di antaranya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dari Kementerian Investasi, Bahlil Lahadalia, CEO PT Akuo Indonesia, A Refi Kunaefi, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, B Dian Lestari, dan Kepala BI Perwakilan Aceh, C Achris Sarwani.

Kepala DPMPTSP Aceh, Martunis ST DEA ketika menyampaikan sambutan secara virtual menyebutkan, kegiatan AGASID 2021 mengambil tema Sustainable Invesment merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Aceh untuk mengarus utamakan pembangunan secara berkelanjutan.

“Dialog ini mencerminkan semangat kolaboratif untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Atau dalam jargon sustainable depelovment goal, sering disebutkan dengan no one left behind. Ini tercermin dari para peserta yang diundang dalam dialog,” kata Martunis.

Adapun para peserta dialog, mulai dari pengambil kebijakan, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan termasuk media.

“Kenapa dipilih, Dataran Tinggi Gayo menjadi lokasi dialog karena memiliki alasan tertentu,” sebutnya.