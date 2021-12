Nasib Pilu Gadis 16 Tahun di Aceh Utara, Dipaksa Layani 6 Pria dan Dirudapaksa, Tarif Rp200 Ribu

SERAMBINEWS.COM - Nasib malang menimpa gadis di bawah umur di Kabupaten Aceh Utara jadi korban kasus prostitusi.

Remaja putri berusia 16 tahun di Kabupaten Aceh Utara menjadi korban pemerkosaan dan perdagangan anak.

Dia menjadi korban rudapaksa hingga dijual oleh muncikari untuk melayani sejumlah pria hidung belang.

Gadis di bawah umur itu jadi korban kasus prostitusi online.

Korban mengaku sudah melayani enam pria.

Korban dipaksa muncikari melayani sejumlah pria hidung belang dengan tarif Rp 50 ribu hingga Rp200 ribu untuk sekali kencan.

Bahkan korban juga dirudapaksa oleh seorang pria hidung belang hingga hamil.

Dalam kasus tersebut, tim reserse Polres Aceh Utara menangkap seorang muncikari dan delapan pria diduga terlibat dalam perdagangan anak dan pemerkosaan di sejumlah tempat.

Penangkapan dilakukan pada Rabu (15/12/2021).

Adapun enam pria hidung belang yang kini telah ditahan masing-masing, MY (45), AS (28), AM (51), YN (53), IB (51), dan RZ (54).