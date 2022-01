Bibit Padi Ciherang dan Inpari Masih Diminati Petani Aceh Besar

Laporan Herianto | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Pedagangan penjual bibit padi di Lambaro, Aceh Besar menyatakan, bibit padi Ciherang dan inpari masih tetap menjadi pilihan dominasi kelompok tani padi di Aceh Besar, untuk musim tanam rendeng tahun 2021/2022 ini.

“Jelang akhir tahun 2021 kemarin, per hari untuk dua jenis bibit padi itu bisa laku 50 bungkus, sekarang karena sudah banyak yang melakukan pembibitan, penjulannya sudah menurun menjadi 10 bungkus per hari,” kata Pedagangan Bibit Padi di Pasar Lambaro, Aceh Besar, Ibnu kepda Serambinews.com, Minggu (2/1) di Lambaro.

Ibnu mengatakan, harga jual bibit Ciherang dan Inpari ini tidak begitu mahal. Bibit padi Ciherang harga ecerannya dijual sekitar Rp 95.000/bungkus (5 Kg) dan Inpari Rp 110.000/bungkus (Kg). Inpari ini banyak jenisnya, mulai Inpari 32 sampai Inpari 99, begitu juga Ciherang. Harga jual bibitnya berkisar Rp 95.000 – Rp 110.000/Kg.

Pada saat musim pembibitan jelang akhir trahun lalu, sebut Ibnu, omset penjualan bibit ciherang dan inpari, per hari bisa mencapai 50 bungkus, sekarang sekitra 10 bungkus/hari, karena sudah banyak yang melakukan pembibitan. Kalaupun ada yang beli, untuk penyisipan, bibit tanaman padi yang dimakan tikus dan terendam air hujan.

Petani padi di Aceh Besar dan Banda Aceh, masih suka dengan bibit padi Ciherang dan Inpari, pertama produktivitasnya tinggi sekitar 8 ton/hektar, tahan hama, sedikit tahan terhadap kekurangan air, rasa berasnya pulen dan enak.Kemudian, pada saat panen, pedagang pengumpul padi di gampong berani beli dengan harga Rp 4.500 – Rp 4.700/Kg.

Terkait permintaan pupuk, kata Ibnu, untuk sementra ini, karena penebusan pupuk subsidi belum dibuka, petani membeli pupuk non subsidi. Untuk pupuk urea non subsidi harganya Rp 500.000/sak (50 Kg), pupuk TSP non subsidi Rp 600.000/sdak (50 Kg), ZA non subsidi Rp 400.000/sak (50Kg) dan KCL non subsidi Rp 500.000/sak (50 Kg).

Dari keempat jenis pupuk non subsidi itu, lanjut Ibnu, yang paling banyak dibeli, masih tetap urea dan TSP, sedangkan ZA dan KCL belum. Jenis kedua pupuk ini dibutuhkan pada saat menjelang padi mau berbuah.

Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP Distanbun Aceh, Habiburrahman STP, MSc yang dimintai penjelasannya terkait pemanfatan bibit lokal padi unggul daerah dalam musim tanam rendeng tahun 2021/2022 ini kepada Serambi Minggu (2/1) mengatakan, ada beberapa jenis/varitas bibit padi lokal unggul daerah, yang masih tetap di tanam oleh kelompok tani padi di berbagai daerah.

Misalnya di Abdya, petani padi setempat masih menanam bibit padi varitas Sigupai dan Batuta Aceh. Kedua jenis bibit padi lokal unggul ini, sedang menuju tahap akhir pelepasan menjadi varitas unggul nasional oleh Kementan.

