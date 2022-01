Tiga Pria Indonesia Ini Sudah Tiba di New Delhi, Siap Bertarung di India Open 2022, Simak Jadwalnya

Tiga Pria Indonesia Ini Sudah Tiba di New Delhi, Siap Bertarung di India Open 2022, Berikut Jadwalnya

SERAMBINEWS.COM – Tiga pria Indonesia yang akan berlaga di turnamen India Open 2022 telah tiba di New Delhi, India.

Tiga pria ‘legend’ Indonesia tersebut adalah Tommy Sugiarto, Hendra Setiawan, dan Mohammad Ahsan.

Berdasarkan postingan di Instagram Stories ketiganya, mereka sudah berada di dalam sebuah kamar hotel di New Delhi, India.

Akun Twitter fans base badminton Indonesia, @BadmintonTalk pada Kamis (6/1/2022) memposting foto selfi tiga serangkai itu bersiap menuju India.

“Mohammad Ahsan, Hendra Setiawan, and Tommy Sugiarto sedang menuju #IndiaOpen2022!! All the best!!,” tulis akun tersebut.

Di ajang India Open 2022, Indonesia hanya memiliki 5 pemain yang akan turun di empat sektor.

India Open 2022 akan dihelat pada 11-16 Januari 2022 di K.D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India.

Turnamen berlevel super 500 itu akan memperebutkan total uang USD 400,000 (Rp 5,7 Miliar – kurs Rp 14.264).

Rangkian pertandingan turnamen India Open 2022 akan disiarkan melalui MNC Vision.