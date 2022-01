Ini Dua Metode Pengobatan Baru untuk Covid-19 yang Disetujui WHO

SERAMBINEWS.COM - Covid-19 masih menjadi prioritas penanganan oleh tim medis hingga memasuki tahun 2022

Upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 terus dilakukan di berbagai dunia.

Mulai dari vaksinasi hingga menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada hari Jumat (14/1/2022) menyetujui dua metode perawatan pasien Covid-19 baru.

Metode baru ini diharapkan bisa mencegah risiko gejala parah serta kematian pada pasien Covid-19.

Baca juga: Omicron Melonjak di AS, Google Wajibkan Tes Covid-19 Bagi yang Masuk ke Kantornya

Pengumuman dari WHO ini disampaikan di tengah melonjaknya kasus Covid-19 di seluruh dunia karena munculnya virus corona varian Omicron.

WHO bahkan meramalkan bahwa setengah penduduk Eropa akan terinfeksi Covid-19 pada bulan Maret nanti.

Dilansir dari The Straits Times, dua metode baru yang disetujui WHO ini disampaikan melalui jurnal medis Inggris, The BMJ.

Secara umum, fokus WHO kali ini adalah untuk meringankan gejala yang diderita para penderita.