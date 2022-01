Ingin Kulitmu Tetap Mulus, Bantu Jaga Kesehatannya dengan Jeruk hingga Acar

Untuk itu, dalam asupan sehari-hari tubuh orang dewasa membutuhkan setidaknya delapan gelas cairan dan makanan

SERAMBINEWS.COM - Untuk menjaga kecantikan harus melakukan berbagai cara.

Menjaga makanan dan juga tetap berolahraga.

Dehidrasi juga menjadi satu faktor yang dapat menyebabkan kulit menjadi kering.

Untuk itu, dalam asupan sehari-hari tubuh orang dewasa membutuhkan setidaknya delapan gelas cairan dan makanan yang kaya kandungan air.

Kulit mengandung sekitar 30 persen air, yang berkontribusi pada kekenyalan, elastisitas, dan ketahanannya.

Kulit yang terhidrasi dengan baik dapat membantu kulit tampak sehat.

Nutritionist, Member of the Dietetic Advisory Board and Outer Nutrition Advisory Board, Herbalife Nutrition Aria

Novitasari mengatakan, ada banyak cara untuk memastikan kulit dapat terhidrasi dengan baik, seperti menggunakan produk perawatan kulit yang tepat untuk jenis kulit dan mengonsumsi makanan yang mendukung kesehatan kulit.

“Jika kulit terlihat kering, bersisik, atau teriritasi, mungkin sudah waktunya untuk memperhatikan hidrasi dan kebiasaan makan Anda,” kata Aria dalam kegiatan virtual baru-baru ini.