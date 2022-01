Forum Imum Mukim Aceh Singkil Desak Pemkab Seragamkan Anggaran Operasional

"Tahun 2022 jangan ada pemotongan biaya operasional imum mukim dan anggarannya disamakan semua mukim Rp 25 juta per tahun," kata Ketua Forum Komunikasi Imum Mukim Aceh Singkil (Forkimas), Ramadhan L, Selasa (18/1/2021).

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Forum Imum Mukim Aceh Singkil, mendesak Pemkab setempat seragamkan anggaran biaya operasional (BOP) mukim senilai Rp 25 juta per tahun.

Sebab berdasarkan hasil penelurusan para imum mukim, BOP yang mereka terima pada tahun 2022 tidak sama setiap kecamatannya.

Ada yang Rp 25 juta per tahun, ada Rp 10 juta per tahun, bahkan ada yang Rp 5 juta per tahun.

Menurutnya permintaan tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid.

Ramadhan mengatakan, tahun 2021 lalu BOP umum mukim mengalami pemotongan 50 persen dari Rp 25 juta menjadi Rp 12,5 juta.

Pemotongan itu sebutnya, tidak seragam.

Sebab, ada imum mukim yang hanya terima BOP Rp 5 juta.