Terungkap, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Tak Saling Pilih dalam Ajang Pemain Terbaik FIFA 2021

Cristiano Ronaldo (kiri) dan Lionel Messi bertemu dalam acara penganugerahan trofi The Best FIFA Football Awards di London, 23 Oktober 2017.

BEN STANSALL/AFP VIA BOLASPORT.COM

SERAMBINEWS.COM - Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi ternyata tak saling memilih dalam kategori Pemain Terbaik FIFA 2021.

Pemain Terbaik FIFA 2021 dipilih oleh kapten dan pemain tim nasional, jurnalis, dan fans.

Cristiano Ronaldo (Portugal) dan Lionel Messi (Argentina) adalah kapten timnas negara masing-masing.

Tentunya, kedua nama di atas memiliki hak suara untuk memilih siapa pemenang penghargaan Best FIFA Men's Player of the Year.

Lalu, siapa pilihan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi untuk Pemain Terbaik FIFA 2021?

Melansir Goal dan situs resmi FIFA, Selasa (18/1/2022), Ronaldo menjagokan Robert Lewandowski di urutan teratas pilihannya.

Ronaldo kemdian menempatkan dua bintang Chelsea N'Golo Kante dan Jorginho di posisi kedua dan ketiga secara berurutan.

Di sisi lain, Messi memberikan suaranya untuk rekan satu timnya di Paris Saint-Germain (PSG) Neymar dan Kylian Mbappe, serta Karim Benzema (Real Madrid).

Dilihat dari pilihan Ronaldo dan Messi, ada satu fakta unik yang muncul.

Ternyata, keduanya tidak saling pilih dalam penghargaan ini.

Baca juga: Robert Lewandowski Raih Pemain Pria Terbaik FIFA 2021, Cristiano Ronaldo Dapat Trofi Khusus

Baca juga: Pengumuman Pemain Terbaik FIFA 2021: Robert Lewandowski, Lionel Messi, atau Mohamed Salah?