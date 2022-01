Belajar dan Bermain di Alam Terbuka, Cara Sapo Bina Anak Yatim Aceh Singkil

Sapo selama ini banyak melahirkan dan melaksanakan berbagai program kerja seperti study club yatim, Sapo goes to kampong, Sapo goes to onan (pasar),

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Anak-anak yatim terlihat antusias belajar sambil bermain di alam terbuka Pantai Pulo Sarok, Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Minggu (23/1/2022).

Apapagi yang memandunya anak-anak muda kreatif dan inovatif yang tergabung dalam komunitas yang diberi nama Sapo.

Sapo merupakan Lembaga Pembinaan Sosial dan Pendidikan (LPSP) di Aceh Singkil.

Sapo selama ini banyak melahirkan dan melaksanakan berbagai program kerja seperti study club yatim, Sapo goes to kampong, Sapo goes to onan (pasar), camp ceria dan lain-lain.

Sementara itu saat mengajak belajar dan bermain anak yatim di pantai Sapo LPSP menamia programnya upgrading anak yatim binaan di Pulo Sarok.

Kegiatan tersebut memperkenalkan alam terbuka kepada anak yatim. Kemudian belajar saling mengenal antara sesama anak yatim yang ada di Aceh Singkil.

"Kegiatan ini untuk memperkenalkan sesama anak yatim binaan tahun 2022. Ada Sekitar 18 orang anak yatim yang dibina setiap pekannya di Balai Desa Ujung Kecamatan Singkil," ujar Manager Program Sapo LPSP Sukardi Ahmad.

Sementara itu Direktur Sapo LPSP Hijrah AR mengatakan, selain saling mengenal, kegiatan diisi dengan belajar, bermain. Meperkenalkan alam, dan makan siang bersama.(*)

