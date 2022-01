Empat Altet Taekwondo Lhokseumawe Raih Juara Pada Ajang Try Out di Sumut

Pada sesi sparing, keempat atlet Kota Lhokseumawe ini pun berhasil menjadi atlet terbaik satu. Sehingga berhak mendapatkan piala dan piagam.

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Empat atlet dari Dojang Sultan Taekwondi Club (STC) binaan URC Polres Lhokseumawe berhasil menjadi atlet terbaik satu pada ajang Try Out, Ghasuku dan Ekspedisi yang berlangsung di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (23/1/2022).

Keempat atlet tersebut adalah Muhammad Safianur (Kelas Under 38), M Faiz Muazzam (Kelas Under 30), M Fakhrurozi (Kelas Under 35), dan Faiz Hakim Pasha (Kelas Under 28).

Pelatih Dojang STC, Sabeum Rahmad H ST, menyebutkan, selama ini, pihaknya menggelar latihan di lingiungan URC Polres Lhokseumawe.

"Kita langsung dapat binaan dari Kabagops Polres Lhokseumawe Kompol Abdul Muin SH MM dan Kasat Samapta Polres Lhokseumwe AKP Tri Andi Dharma SSos MSi," ujarnya.

Sehingga baru-baru ini pihaknya mendapatkan tawaran untuk mengikuti ajang try out di Tanjung Balai, yang juga sebagai ajang silaturrahmi.

Pihaknya pun memboyong empat atlet ke Tanjung Balai.

"Ajang try out ini diikuti 92 atlet yang berasal dari Asahan, Lhokseumawe, dan Medan," katanya.

Pada sesi sparing, keempat atlet Kota Lhokseumawe ini pun berhasil menjadi atlet terbaik satu.

Sehingga berhak mendapatkan piala dan piagam.

"Ini membuktikan kalau peroses pembimaan para atlet taekwondo kita berjalan baik. Mereka mampu berprestasi di luar Aceh," pungkasnya.(*)

