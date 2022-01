Gubernur Buka PASCAL SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh, Acara Diikuti 1.317 Siswa

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, membuka pelaksanaan Parade Of Art, Science and Religion (PASCAL) Tahun 2022 yang digelar oleh SMA 10 Fajar Harapan Banda Aceh, Kamis (27/1/2022)

PASCAL diselenggarakan oleh SMA Negeri 10 Fajar Harapan (Farhan).

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, membuka even tahunan SMA Negeri 10 Fajar Harapan 'Parade Of Art, Science and Religion (PASCAL)' Kamis (27/1/2022) di Sekolah tersebut.

(PASCAL)' Kamis (27/1/2022) di Sekolah tersebut.

Menurut Gubernur, even kompetensi tersebut dapat menjadi wadah menguji kreativitas peserta didik.

"Kegiatan PASCAL ini penting dalam mengembangkan kemampuan olah pikir dan penjabaran pengetahuan yang diperoleh siswa di sekolah," kata Nova saat membuka even tersebut di SMAN 10 Farhan.

Nova mengatakan, even perlombaan seperti PASCAL tersebut begitu penting untuk membantu membentuk sikap, mental, kejujuran dan solidaritas pada setiap siswa sekolah.

Even tersebut juga dapat menjadi pemantik untuk mengembangkan bakat dan kemampuan siswa di Aceh, sehingga dapat bersaing di kancah yang lebih besar.

"Oleh sebab itu, PASCAL ini bukan hanya semata-mata ajang mencari pemenang. Lebih dari itu, melalui kompetisi ini para siswa akan menakar sejauh mana kemampuannya dan memperkaya diri dengan pengalaman-pengalaman baru," kata Nova.