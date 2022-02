Mulai Berlaku, Ini Daftar Harga Terbaru BBM di Aceh Jenis Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina DEX

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah kembali memberlakukan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi untuk setiap provinsi.

Termasuk di Aceh, harga BBM berbeda dengan daerah lain. Terutama untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina DEX.

Kenaikan harga BBM Pertamina ini memang diset berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia, yaitu berkisar Rp 1.500 hingga Rp 2.650 per liter.

Kenaikan harga BBM ini sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020.

Kenaikan harga BBM Pertamina berlaku untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, dan mulai berlaku 12 Februari 2022.

Contohnya di wilayah DKI Jakata, harga BBM Pertamina jenis Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp 12.000 per liter menjadi Rp 13.500 per liter.

Kemudian, harga BBM jenis Pertamina Dex (CN 53) naik dari Rp 11.150 per liter menjadi Rp 13.200 per liter dan jenis Dexlite dengan Cetane Number (CN) 51 naik dari Rp 9.500 per liter menjadi Rp 12.150 per liter.

Daftar harga BBM Pertamina terbaru

Dilansir dari laman Pertamina.com, berikut rincian harga BBM terbaru setelah kenaikan harga untuk per liternya adalah:

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.500, Dexlite Rp 12.150, dan Pertamina DEX Rp 13.200.