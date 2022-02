Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex Resmi Naik, Ini Daftar Harga BBM Terbaru di Tiap Provinsi

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) per 12 Februari 2022 menaikkan harga BBM non subsidi. Kenaikan harga BBM Pertamina berlaku untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Kenaikan harga BBM ini sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020. Kenaikan harga BBM Pertamina berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia, yaitu berkisar Rp 1.500 hingga Rp 2.650 per liter.

Contohnya di wilayah DKI Jakata, harga BBM Pertamina jenis Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp 12.000 per liter menjadi Rp 13.500 per liter.

Kemudian, harga BBM jenis Pertamina Dex (CN 53) naik dari Rp 11.150 per liter menjadi Rp 13.200 per liter dan jenis Dexlite dengan Cetane Number (CN) 51 naik dari Rp 9.500 per liter menjadi Rp 12.150 per liter.

Sementara untuk harga Pertamax, Pertamina belum melakukan penyesuaian harga.

Produk bensin RON 92 ini masih dijual seharga Rp 9.000 per liter, harga yang berlaku di SPBU di wilayah Jawa.

Daftar harga BBM Pertamina terbaru

Dilansir dari laman Pertamina.com, berikut rincian harga BBM terbaru setelah kenaikan harga untuk per liternya adalah:

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.500, Dexlite Rp 12.150, dan Pertamina DEX Rp 13.200. Provinsi DKI Jakarta: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.500, Dexlite Rp 12.150, dan Pertamina DEX Rp 13.200. Provinsi Banten: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.500, Dexlite Rp 12.150, dan Pertamina DEX Rp 13.200. Provinsi Jawa Barat: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.500, Dexlite Rp 12.150, dan Pertamina DEX Rp 13.200. Provinsi Jawa Tengah: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.500, Dexlite Rp 12.150, dan Pertamina DEX Rp 13.200. Provinsi DI Yogyakarta: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.500, Dexlite Rp 12.150, dan Pertamina DEX Rp 13.200. Provinsi Jawa Timur: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.500, Dexlite Rp 12.150, dan Pertamina DEX Rp 13.200. Provinsi Bali: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.500, Dexlite Rp 12.150, dan Pertamina DEX Rp 13.200. Provinsi Nusa Tenggara Barat: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.500, Dexlite Rp 12.150, dan Pertamina DEX Rp 13.200. Provinsi Nusa Tenggara Timur: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.500, Dexlite Rp 12.150, dan Pertamina DEX Rp 13.200. Provinsi Sumatera Utara: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450. Provinsi Sumatera Barat: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450. Provinsi Jambi: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450. Provinsi Sumatera Selatan: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450. Provinsi Bangka Belitung: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450. Provinsi Lampung: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450. Provinsi Kalimantan Barat: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450. Provinsi Kalimantan Tengah: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450. Provinsi Kalimantan Selatan: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450. Provinsi Kalimantan Timur: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450. Provinsi Kalimantan Utara: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450. Provinsi Sulawesi Utara: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450. Provinsi Gorontalo: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450. Provinsi Sulawesi Tengah: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450. Provinsi Sulawesi Tenggara: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450. Provinsi Sulawesi Selatan: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450. Provinsi Sulawesi Barat: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450. Provinsi Maluku: Harga BBM jenis Dexlite Rp 12.400. Provinsi Maluku Utara: Harga BBM jenis Dexlite Rp 12.400. Provinsi Papua: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 13.750 dan Dexlite Rp 12.400. Provinsi Papua Barat: Harga BBM jenis Dexlite Rp 12.650, dan Pertamina DEX Rp 13.700. Provinsi Riau: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 14.000, Dexlite Rp 12.650, dan Pertamina DEX Rp 13.700. Provinsi Kepulauan Riau: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 14.000, Dexlite Rp 12.650, dan Pertamina DEX Rp 13.700. Provinsi Kodya Batam: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 14.000, Dexlite Rp 12.650, dan Pertamina DEX Rp 13.700. Provinsi Bengkulu: Harga BBM jenis Pertamax Turbo Rp 14.000, Dexlite Rp 12.650, dan Pertamina DEX Rp 13.700.

Baca juga: Salon Pangkas Rambut Jadi Tempat Prostitusi, Petugas Temukan Pasangan Tanpa Busana, Kondom Disita

Baca juga: Apa Perbedaan JKP dengan JHT? Ini 4 Alasan Pekerja Tidak Mendapat Manfaat JKP

Baca juga: Detik-detik Puluhan Warga Terseret Ombak saat Ritual di Pantai Payangan, 10 Orang Ditemukan Tewas

Sumber: Kompas.com