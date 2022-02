All New Honda Vario 160 Resmi Hadir  di Aceh, Motor Skutik Terbaru

PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda) memperkenalkan All New Honda Vario 160 dan kini sudah dapat dipesan di dealer resmi Honda tedekat. Dok Capella Honda

Laporan Mawaddatul Husna I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda) selaku main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Aceh resmi memperkenalkan All New Honda Vario 160, di Station Coffee Premium, Banda Aceh, Sabtu (19/2/2022).

Motor produksi anak bangsa ini hadir sebagai jawaban bagi pecinta motor skutik premium sporti berperforma tinggi yang memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hidup pengendara yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi.

Chief Marketing Officer PT Capella Dinamik Nusantara, Johnny Chandra mengatakan tampilan berkelas All New Honda Vario 160 sangat kuat melalui logo dan desain keseluruhan ditambah ukuran bodi dengan karakter garis sporti yang semakin premium.

“Model skutik ini mengekspresikan premium sporti dengan tampilan desain layaknya matic besar yang mampu memberikan kebanggaan bagi pengendaranya," kata Johnny Chandra

Chief Operating Officer PT Capella Dinamik Nusantara, Johan mengatakan kehadiran All New Honda Vario 160 dapat semakin menguatkan kecintaan masyarakat Aceh terhadap produk skutik Honda khususnya bagi pecinta motor matic.

“Unit All New Honda Vario 160 sudah mulai kami distribusikan pada awal minggu kedua Februari 2022, sehingga bagi masyarakat yang ingin membeli motor ini dapat langsung menghubungi Dealer resmi Honda terdekat di wilayahnya," sebut Johan.

Pada gelaran kali ini para Bikers komunitas Honda di Banda Aceh juga ikut berpartisipasi, dimana para Bikers Honda melakukan city tour mengelilingi kota dan melakukan kampanye kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

All New Honda Vario 160 mengusung desain premium yang memiliki fitur canggih, seperti fitur keselamatan dan keamanan seperti Honda Smart Key System yang dilengkapi alarm dan answer back system yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara serta didukung ukuran ban tubeless yang lebih lebar, depan 100/80-14 dan belakang 120/70-14 ditambah kombinasi velg berwarna burnt titanium pada tipe ABS memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berkendara serta tampilan yang semakin berkelas.

Dengan mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,3 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 13,8 Nm @7000 rpm, serta pengaplikasian teknologi frame (rangka) eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) membuat skutik premium sporti ini semakin lincah dan mudah dikendarai.

Model ini mampu mengkonsumsi bahan bakar mencapai 46,9 km/liter. Pengetesan dilakukan melalui pengaktifan fitur ramah lingkungan Idling stop system dengan metode pengetesan WMTC (World-wide Motorcycle Test Cycle) EURO 3.

All New Honda Vario 160 dipasarkan dengan 2 tipe yaitu CBS dan ABS. Untuk tipe CBS terdapat warna Active Black, Grande Matte Black, dan Grande Matte Red dengan harga OTR (On The Road) Banda Aceh Berkisar Rp 26.665.000 per unit.

Sedangkan untuk tipe ABS, terdapat warna Active Black, Grande Matte Black, dan Grande White dipasarkan dengan harga OTR Banda Aceh Rp 29.364.000 per unit.

Unit ini sudah dapat dipesan di Dealer resmi Honda terdekat dengan cara datang langsung ataupun menghubungi Dealer terkait atau via Callista (Capella Virtual Assistance) yang terdapat pada website www.cdn.co.id serta menghubungi dinomor 0823-6226-2801. (*)