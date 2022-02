Siswa Baitul Arqam Ikuti Program Pertukaran Pelajar

FOR SERAMBINEWS.COM

JANTHO - Lima siswa Kelas XI Madrasah Aliyah dan empat pelajar kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Baitul Arqam mengikuti program Student Exchange di MAN Insan Cendikia Aceh Timur, 15-17 Februari 2022.

Kepala Madrasah Aliyah Baitul Arqam, Luthfi Mansyurni Lc mengatakan, program kolaborasi itu merupakan upaya untuk meningkatkan predikat pendidikan Aceh dan dipilihnya MAN Insan Cendikia sebagai tempat tujuan pertukaran pelajar tahun ini karena sistem Insan Cendikia yang dinilai sudah baik.

Kegiatan tersebut direncanakan akan diadakan serentak di tahun 2022 oleh seluruh madrasah di Aceh, lanjut Luthfi.

Kegiatan Student Exchange diakhiri dengan berkunjung ke tempat wisata hutan mangrove, Kota Langsa.

Guru Pendamping MAS Baitul Arqam, Tania Belangi, menuturkan bahwa santri Baitul Arqam terlihat antusias dengan program ini dan merasakan bahwa ilmu pengetahuan itu sangat luas, program Student Exchange membuka cakrawala berpikir siswa dan masih banyak sekali yang ingin mereka diskusikan dalam waktu yang terasa terlalu singkat.

“Kami berterima kasih telah disambut hangat dalam suasana kekeluargaan yang tidak mungkin kami lupakan.

Kami juga mendapatkan pelajaran dan pengalaman berharga selama berbagi dengan siswa dan pendamping serta guru-guru di Insan Cendikia.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada kami dibalas Allah dengan berlipat ganda,” ucap Tania, dalam siaran pers yang diterima Serambi, Sabtu (19/2/2022).

Penandatanganan MoU untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi siswa dari Baitul Arqam diwakilkan oleh Tania Belangi dan Shulfan, SAg, MSc, dari pihak MAN Insan Cendikia selaku Kepala Sekolah.

Acara ini diselenggarakan di ruang ADM MAN Insan Cendikia, Rabu (16/2/2022).

“Saya berharap kerja sama ini terus berlanjut hingga beberapa generasi ke depan, Baitul Arqam dan Insan Cendikia tetap sinergi dalam upaya meningkatkan dan memajukan pendidikan Aceh.

Sebab zaman sekarang program-program kolaborasi merupakan strategi alternatif untuk akselerasi pembelajaran siswa, terlebih lagi selama pandemi memuncak, begitu banyak pembatasan dalam berkegiatan, hingga harus ada cara-cara strategis agar pendidikan Aceh tidak tertinggal terlalu jauh,” kata Luthfi Mansyurni.

Program Student Exchange dengan tema “Why So Serious, Lets Have Student Exchange!” ini telah disiapkan sebulan sebelumnya.

T.Khalifah Dinar, siswa kelas XI MAS Baitu Arqam mengatakan sangat beruntung terpilih sebagai salah satu santri yang ikut berangkat.

Sebelumnya, siswa yang akrab disapa Dinar ini sudah pernah mewakili Baitul Arqam dalam pertandingan olahraga cabang pencak silat. (mir)

