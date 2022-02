Senator Liz Cheney Sebut Trump Melawan Kepentingan Amerika Serikat di Luar Negeri

Senator AS dari Partai Republik, Liz Cheney

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Senator AS dari Partai Republik, Liz Cheney menyebut mantan Presiden AS Donald Trump melawan kepentingan Amerika Serikat (AS) di luar negeri.

Trump telah memuji Presiden Rusia Vladimir Putin selama wawancara di "The Clay Travis and Buck Sexton Show."

"Pemujaan mantan Presiden Trump terhadap Putin hari ini, termasuk menyebutnya jenius, telah membantu musuh kita," cuit Cheney pada Selasa (22/2/2022).

"Kepentingan Trump tampaknya tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat," tambahnya.

Dalam wawancara itu, Trump mengkritik Presiden AS Joe Biden.

Bahkan, dia mengatakan di bawah kepresidenannya, Putin tidak akan pernah mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur.

Kemudian, memindahkan pasukan ke wilayah Donbas dengan menyebut sebagai pasukan perdamaian.

Tetapi Trump juga mengatakan strategi Putin jenius dan cukup cerdas.

Trump tampaknya memuji kekuatan militer Rusia.

Selama masa kepresidenannya, Trump dituduh memiliki hubungan dekat dengan Putin.

Trump juga mendapat kecaman selama KTT Helsinki pada 2018.

Dia membela pemimpin Rusia itu dengan dan Rusia tidak ikut campur dalam pemilihan 2016.

Padahal, badan intelijen AS telah menyebut sebaliknya.(*)

