Ternyata, Syahrini Rasakan Hal Ini Setelah 3 Tahun Menikah, Jadi Istri Reino Barack

SERAMBINEWS.COM - Artis Syahrini dan suaminya Reino Barck merayakan 3 tahun pernikahannya.

Kendati belum dikaruniai buah hati tapi keduanya tetap pamer kemesraan.

Pernikahan penyanyi Syahrini dengan pengusaha Reino Barack memasuki usia ke-3 pada 27 Februari hari ini.

Syahrini dan Reino Barack masih berada di Singapura lantas memperingati hari spesial itu melalui akun instagram.

Kakak Aisyahrani tersebut mengunggah kembali foto pernikahannya dulu pada feed instagram.

Diketahui keduanya melangsungkan pernikahan di Masjid Camii, Tokyo, Jepang, pada Rabu (27/2/2019).

Para tamu undangan yang hadir pada pernikahan mereka di antaranya, pengusaha Rachmat Gobel, Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif, dan Quraish Shihab.

I Love You More Than Ever, Happy 3rd Anniversary My Wonderful Husband @reinobarack, “ kata Syahrini dalam caption, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari IG @princessyahrini, Minggu (27/2/2022).

Dari caption yang ditulis, Syahrini beberkan perasaannya selama hidup bersama Reino Barack.