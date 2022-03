Harga Telur Ayam Ras di Aceh Tengah Turun

Laporan Bagus Setiawan | Aceh Tengah

SERAMBINEWS.COM , TAKENGON – Di tengah naiknya beberapa harga bahan pokok, harga telur ayam Ras di Aceh Tengah stabil bahkan cenderung turun.

Hal ini disampaikan Leo (40) salah seorang pedagang telur yang ada di jalan Sengeda kecamatan Lut Tawar.

Ia menyampaikan jika harga telur stabil bahkan cenderung turun, untuk telur ayam ras ukuran kecil per lempeng berada di harga Rp. 31.000, ukuran sedang Rp. 33.000 dan ukuran besar di harga Rp. 37.000 per lempeng, dari harga normalnya di angka Rp. 40.000 per lempeng.

Leo mengungkapkan turunnya harga telur ayam ini terjadi sejak awal tahun, yang mana harga telur pada saat awal tahun melambung tinggu menyentuh angka Rp. 56.000 per lempeng.

"dari awal tahun harga telur terus turun, normal biasanya di harga Rp. 40 ribuan, sekarang Rp. 30 ribuan. Di awal tahun itu tinggi-tingginya harga telur, sampai Rp. 56 ribu per lempeng," terang Leo.

Untuk jenis telur ayam kampung mengalami kenaikan Rp. 5.000, dari Rp. 45.000 per lempeng kini menjadi Rp. 50.000 per lempeng. Kenaikan harga telur ayam kampung terjadi mulai Jum'at (4/3/2022) kemarin.

Leo juga menyampaikan bahwa mendekati bulan Ramadhan dan hari raya nanti akan terjadi kenaikan yang belum dapat dipastikan berapa kenaikannya.(*)

