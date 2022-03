Burung dan Ayam Jago Selundupan Disita di Aceh Tamiang, Bea Cukai Langsa Belum Berikan Keterangan

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Burung berbagai jenis dan ayam jago dengan jumlah besar diduga selundupan dari negara Thailand, Selasa (8/3/2022) berhasil diamankan (disita) Tim Gabungan Bea Cukai di daerah Seuruway, Kabupaten Aceh Tamiang.

Selain berbagai jenis burung seprti macau dan murai batu, ada juga berapa bal pakaian, serta kendaraan vesva, serta lainnya yang saat ini diamankan di Kantor Bea Cukai (BC) Langsa.

Informasi diperoleh Serambinews.com, burung ribuan ekor berbagai jenis, ayam jago, pakaian, serta kendaraan roda dua itu diamankan Tim Bea Cukai saat sudah berada di dalam 2 unit mobil angkutan jenis pikup.

Barang diduga selundupan yang berasal dari negara Thailand tersebut akan dibawa sebagian besar ke Kota Medan, yang sebelumnya masuk ke jalur tikus kawasan Seuruway, Aceh Tamiang.

Baca juga: Departemen Satwa Liar Arab Saudi Lepas 20 Ekor Rusa dan Dua Burung Nasar ke Cagar Alam

Barang tersebut seperti biasanya selama ini diselundupkan melalui jalur laut dengan menggunakan boat lalu masuk ke kawasan Seuruway.

Sampai berita ini diturunkan Humas Bea Cukai Langsa belum memberikan keterangan resmi.

Kepala Bea Cukai Langsa, Tri Hartana, yang dihubungi via telepon dan juga via WhatshApp belum menjawab konfirmasi Serambinews. com. (*)

Baca juga: Sabung Ayam Telan Korban Jiwa, Pria Ini Tewas Akibat Selangkangan Tertusuk Pisau Ayam Jago Miliknya