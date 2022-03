TP PKK Gelar Lokakarya 50 Tahun Gerakan PKK, Berbakti untuk Bangsa, Berbagi untuk Sesama

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat menggelar lokakarya dengan tema "Lima Puluh Tahun Gerakan PKK, Berbakti untuk Bangsa, Berbagi untuk Sesama".

Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid yang diikuti oleh seluruh kader PKK se-Indonesia melalui aplikasi video conference.

Sekretaris II TP PKK Pusat, Rina Syahrini selaku narasumber mengatakan, TP PKK memiliki peran strategis dan penting, yakni sebagai mitra pemerintah.

Kehadiran TP PKK selaku pengurus memiliki arti, yaitu sebagai fasilitator, perencana, pengelola, hingga pelaksana kebijakan.

“Fasilitator itu apa? Seseorang yang bisa atau seseorang yang mampu memfasilitasi seseorang untuk bisa mau dan mampu,” katanya.

Rina memaparkan, dalam merancang program-program PKK, pengurus harus memahami unsur-unsur 5W1H (what, who, where, when, why, dan how).

Serta yang tak kalah penting pengurus PKK juga mesti menjadi komponen yang menggerakkan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Hal ini sejalan dengan visi dan misi PKK.

“Visi dan misi gerakan PKK tahun 2021 sampai tahun 2024 adalah terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman, dan bertakwa untuk menuju Indonesia Maju 2024,” jelasnya.

Dia melanjutkan, dalam mencapai tujuan tersebut, TP PKK mengalami berbagai tantangan.