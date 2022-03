Dua Putra Aceh Raih Anugerah Prestasi Indonesia 2022

SERAMBINEWS.COM/SA’DUL BAHRI

Achmad Yasier, Presiden Direktur dan Direktur Utama Dato’ Seri Iwan DP pemilik perusahaan PT YAWAN MAHESA INDONESIA, menerima penghargaan Anugerah Prestasi Indonesia 2022 dari World Achievement Association(WAA) kategori No. I Best in Award 2022, Jumat (11/3/2022) di Hotel Sari Pacific- Jakarta.