Gabung Manchester City, Gaji Kalvin Phillips Setara dengan Kompatriot Cristiano Ronaldo

The Sun

SERAMBINEWS.COM - Bergabung dengan Manchester City, gaji Kalvin Phillips dilaporkan naik empat kali lipat dan setara dengan kompatriot Cristiano Ronaldo di timnas Portugal, Bernardo Silva.

Manchester City hampir dipastikan bakal mendapatkan Kalvin Phillips dari Leeds United pada bursa transfer musim panas 2022.

Pasalnya, pakar transfer kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano, telah mengonfirmasi kesepakatan tersebut dengan kalimat saktinya 'Here we go'.

Romano mengeklaim bahwa Man City akan membayar 42 juta pounds (sekitar Rp764 miliar) kepada Leeds United untuk transfer gelandang timnas Inggris tersebut.





Secara keseluruhan, transfer Phillips ke Man City bisa mencapai 50 juta pounds jika ditambah bonus.

"Kalvin Phillips telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City secara pribadi," bunyi cuitan Fabrizio Romano.

"Ia menolak klub lain demi bermain di bawah Pep Guardiola. Here we go."

"Man City akan membayar 42 juta pounds, kesepakatan keseluruhan mendekati 50 juta pounds dengan tambahan," lanjut twit tersebut.

Baca juga: Erling Haaland Jalani Debut di Liga Inggris saat Manchester City Vs West Ham United

Sementara menurut laporan dari Football Insider, Phillips bakal mendapatkan gaji fantastis di Man City, yakni sebesar 150 ribu pounds (sekitar Rp2,7 miliar) per pekan.

Menilik data dari Salarysport, nominal tersebut membuat gaji Phillips naik empat kali lipat dari upah mingguan yang ia dapat di Leeds United senilai 38 ribu pounds (sekitar Rp697 juta).