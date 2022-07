Muda Seudang Rekrut Anggota Baru

BANDA ACEH - Sayap Partai Aceh (PA), Muda Seudang membuka pendaftaran perekrutan anggota baru secara terpadu yang pendaftarannya dapat diakses secara online melalui website www.mudaseudang.or.id.

Program ini dideklarasi di Kantor DPA PA dengan penabuhan rapai oeh Ketua Umum PA, Muzakir Manaf (Mualem), Sekjen PA Kamarudin Abu Bakar (Abu Razak), Ketua Dewan Penasihat Muda Seudang Ermiadi Abdul Rahman, Ketua Dewan Kehormatan Muda Seudang Tarmizi Panyang, Ketua Umum Muda Seudang Agam Nur Muhajir, serta Koordinator Rekrutmen Terpadu Mulia Abdul Wahab.

Koordinator Rekrutmen Terpadu Mulia Abdul Wahab kepada Serambinews.com mengatakan program itu dibuka bertepatan dengan peringatan milad ke 15 Partai Aceh pada Kamis (7/7/2022).

"Terhitung 7 Juli, bertepatan hari jadi Partai Aceh, kami Muda Seudang membuka pintu selebar-lebarnya kepada seluruh pemuda, mahasiswa/ mahasiswi, santri dan pelajar untuk bergabung dengan Muda Seudang," katanya.

Rekrutmen ini dibuka hingga tahun 2023 dengan tujuan memberikan kesempatan bagi kaula muda Aceh untuk ikut pendidikan politik dasar yang akan dilaksanakan di setiap tingkatan dengan beberapa gelombang.

"Muda Seudang menargetkan 2.000 kader melalui penjaringan inklusifterbuka, dan menerapkan sistem first in first out untuk penentuan gelombang pendidikan politik," ucap Mulia.

Program ini dicanangkan setelah melihat antusiasme kaum milenial terhadap Muda Seudang dan Partai Aceh sebagai partai yang paling konsisten dalam mengawal kekhususan dan keistimewaan Aceh seperti yang termaktub di MoU Helsinki dengan turunannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

"Kami Muda Seudang perlu menyampaikan dengan tegas kepada kawula muda khususnya kaum milenial agar tidak perlu ragu untuk bergabung dalam sayap Partai Aceh, sangat disayangkan ketika kita memiliki keistimewaan dan kekhususan tetapi tidak ikut serta dalam mengawal dan memperjuangkannya," ujar dia lagi.

Kepala Departemen Politik dan Hukum DPP Muda Seudang Muhammad Ridwansyah MH menambahkan perekrutan kader baru Muda Seudang dilakukan demi kepentingan nasional Aceh dalam menjaga harga diri rakyat Aceh sebagai pintu masuk kesejahteraan rakyat Aceh.

"DPP Muda Seudang menjadi bagian resmi sebagai sayap dari Partai Aceh dan menjadi wadah kaderisasi untuk Partai Aceh.

Semoga deklarasi rekrutmen terpadu ini menjadi pintu masuk anakanak muda Aceh untuk berjuang demi kepentingan Aceh," tutupnya.(mas)

