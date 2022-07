Tasya Kamila Berbagi Tips Hadapi Stres

Tasya Kamila menyampaikan hal ini Soft Launching Klinik Utama Kamirawat yang mengangkat tema "The Best Services to Upgrade your Quality of Life", di Jakarta Minggu (24/7/2022).

SERAMBINEWS.COM - Mantan penyanyi cilik Tasya Kamila mengakui stres pun bisa menular.

Artinya stres bisa tertular dari energi negatif yang dimiliki oleh orang-orang.

"Pasti stres itu menular. Aku percaya setiap orang energi. Dan ketika seseorang punya energi negatif, maka bisa menularkan pada orang lain," ungkapnya.

Namun menurut Tasya, semua hal negatif atau pun stres orang lain tumpahkan, diri sendiri harus selalu punya cara untuk melihat dari sisi positif.

Atau, menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Harus selalu punya rasa syukur walau terjadi sesuatu yang buruk atau tidak menyenangkan di dalam hidup.

Dengan selalu berpikir positif, hal ini secara tidak langsung bisa memberikan kekuatan pada diri.

Lalu hal terpenting selanjutnya yang dibutuhkan adalah kehadiran support system.

"Supportsystem itu penting. Pastinya ada orang-orang yang bisa dipercaya, diajak ngomong.

Tapi kalau memang gak ada sama sekali orang jadi support system kita, its okey kalau ke profesional health," kata Tasya lagi.

Apalagi jika diri kerap menjadi sandaran atau tempat curahan stres bagi orang lain.

Saat ini, menurut Tasya, tidak perlu malu atau merasa tabu mendatangi ahli kesehatan mental untuk berkonsultasi. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Cara Tasya Kamila Tetap Kuat Hadapi Setiap Masalah

