Kisah Hidup Laura Anna Bikin Manoj Punjabi Temui Keluarga, Diduga Bakal Adaptasi jadi Film

SERAMBINEWS.COM - Masih ingat Laura Anna? Perempuan cantik ini telah meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan.

Bahkan berbulan-bulan ia lumpuh pasca menjalani perawatan karena musibah menimpanya.

Di sisi lain, seorang produser terkenal menarik dengan sisi kehidupan mendiang Laura ini.

Kisah hidup mendiang selebgram Laura Anna diduga akan diadaptasi menjadi film.

Produser film MD Pictures, Manoj Punjabi memberi kode dengan mengunggah foto bersama keluarga Laura Anna melalui Instagram-nya, @manojpunjabimd, Selasa (26/7/2022).

Kabar ini semakin kuat dengan potret Manoj yang terlihat berbincang dengan Greta Iren, kakak mendiang Laura Anna bersama Ibu dan adik-adiknya.

Manoj Punjabi juga mengunggah foto Greta sedang menandatangani sebuah kertas, yang diduga surat kontrak kerja sama dengan MD Pictures.

Dugaan ini diperkuat dengan caption dari unggahan Manoj Punjabi.

"Thank you for sharing your inspiring story, mari kita lanjutkan perjuangan Laura," tulis Manoj Punjabi dalam unggahannya.

Tentang Kasus Laura Anna dan Gaga Muhammad