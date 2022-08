Sosok Salman Rushdie Penulis Novel Ayat-ayat Setan, Lahir dari Keluarga Muslim Kini Jadi Ateis

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Penulis Salman Rushdie, yang menghadapi ancaman mati selama lebih 30 tahun setelah menulis novel The Satanic Verses, diserang di satu panggung di negara bagian New York.

Pemenang Booker Prize berusia 75 tahun itu tengah berbicara dalam satu acara di Chautauqua Institution saat penyerangan terjadi.

Polisi negara bagian New York mengatakan tersangka seorang pria naik ke panggung dan menyerang Rushdie dan orang yang mewawancara.

"Rushdie mengalami luka akibat tikaman di leher," kata polisi dalam satu pernyataan.

Gubernur New York Kathy Hochul mengatakan dalam jumpa pers satu jam kemudian bahwa Rushdie selamat.

Ia dibawa ke rumah sakit dengan helikopter namun belum ada rincian tentang luka-luka yang ia alami.

Pewawancara, Henry Reese, juga mengalami luka ringan di kepala. Reese adalah pendiri lembaga non profit yang didirikan untuk para penulis yang menghadapi ancaman atau persekusi.

Tersangka telah ditahan, kata polisi.

Siapa Salman Rushdie?



Novelis yang lahir di India mendapat banyak ancaman mati karena novelnya dalam karier selama lima dekade.