Sisca Kohl Ngaku Tak Menyangka Dilamar Jess No Limit: Best Prank Ever

"Aku langsung nangis, aku langsung banjir (air mata), terharu," kata Sisca sambil memperlihatkan cincin di jari manisnya. "Best prank ever, seneng banget," lanjutnya.

SERAMBINEWS.COM - Kabar bahagia datang dari YouTuber Sisca Kohl.

YouTuber yang dikenal dengan konten memasak unik ini dilamar YouTuber gaming Jess No Limit.

Sisca Kohl yang dikenal dengan jargon 'Mari kita coba', mengungkapkan perasaannya usai dilamar Jess No Limit atau Tobias Justin.

Sisca yang diajak Jess No Limit untuk makan malam romantis, sama sekali tak menyangka akan dilamar hari itu juga.

"Best day ever. Aku bener-bener enggak nyangka sama sekali," kata Sisca dikutip dari YouTube Jess No Limit.

"Pas aku tadi nengok, ada 'Marry me', aku enggak tahu kapan mereka angkat (tulisan) ini guys, tadi pas baru dateng enggak ada ini," sambung Sisca.

Jess kemudian menjelaskan bahwa tulisan itu sudah ada sejak mereka datang, hanya saja masih ditutup dengan kain hitam.

Sisca mengaku kebahagiaan yang dirasakan bukan hanya karena lokasi makan malamnya yang romantis dan dipenuhi bunga warna ungu dan merah muda kesukaan dia.

Tapi juga karena kekasihnya melamar dengan diiringi lagu favorit Sisca.