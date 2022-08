Viral Wisatawan Mancanegara Kehabisan Uang di Aceh, Sulit Mencari Uang Tukar, ATM Tak Bisa Digunakan

SERAMBINEWS.COM – Baru-baru ini beredar sebuah video curhatan seorang warga Aceh bersama tiga wisatawan mancanegara mengalami kesulitan transaksi keuangan di Aceh.

Para wisatawan mancanegara tersebut tidak bisa melakukan penukaran uang (money changer) di bank dan tarik tunai di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Video curhatan itu beredar luas di media sosial dan grup-grup WhatsApps sejak Jumat (26/8/2022) malam.

Diketahui, video berdurasi 2 menit 14 detik itu pertama kali diunggah oleh aku TikTok @Fendra_trysanie pada Jumat (26/8/2022).

Dalam video tersebut, Fendra menjelaskan tiga wisatawan mancanegara kesulitan menukar uang di bank wilayah Aceh dan kartu ATM mereka tidak dapat digunakan di mesin ATM.

Ketiga wisatawan tersebut berasal dari Amerika Serikat dan Australia yang sedang berwisata menikmati pantai barat selatan Aceh.

“Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu. Saya ada sedikit cerita. Kita hari ini kesulitan mencari uang tukar karena bank di Aceh hanya ada Bank Aceh dan Bank Syariah Indonesia (BSI),” kata Fendra.

Kemudian, seorang wisatawan memberi tanggapan terhadap sulitnya transaksi keuangan di Aceh bagi wisatawan asing.

“Fendra, here I no money, no bank, no food, no petrol in Aceh. Help me,” ujarnya.