Ketumbar Selain untuk Bahan Memasak, Ternyata Ada 5 Manfaat Lain, Mampu Menurunkan Gula Darah

SERAMBINEWS.COM - Ternyata rempah-rempah di dapur bisa dipakai untuk memasak dan ada juga yang bisa jadi obat.

Bahkan tidak sulit mendapatkannya, dipastikan jika kaum ibu rajin memasak pasti menyimpannya.

Biji ketumbar adalah rempah-rempah yang mudah tumbuh di Indonesia.

Biasanya biji ketumbar digunakan sebagai bahan masakan.

Campuran biji ketumbar dalam masakan mampu menambah cita rasa masakan.

Selain untuk masakan, biji ketumbar juga bermanfaat untuk kesehatan.

Salah satunya bermanfaat untuk mengontrol gula darah.

Sebuah penelitian yang ada di Journal of the German Society of Dermatology menyebutkan, bahwa biji ketumbar mempunyai sifat anti-inflamasi yang diperoleh dari minyaknya.

Selain itu, ada juga vitamin dan mineral lainnya, seperti vitamin K yang mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan tubuh.