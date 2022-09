Harga Pertamax Naik, Isi BBM Full untuk Avanza, Xpande, Xenia dan Mobilio Mulai Rp 600.000

Toyota All New Avanza modifikasi

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah RI resmi menaikan harga beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM), mulai Pertalite, Solar, dan Pertamax, yang berlaku mulai Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Berlaku secara nasional, kini harga jual Pertalite jadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi Rp 6.800 per liter dan Pertamax sebagai bahan bakar beroktan (RON) 92 ialah Rp 14.500 per liter dari sebelumnya 12.500 per liter.

"Kini pemerintah mebuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian," kata Presiden RI Joko Widodo, dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Sabtu.

Seiring dengan hal tersebut, mau tak mau akan berdampak pada kocek pemilik kendaraan termasuk mobil.

Sebab dengan kenaikan harga BBM maka biaya yang dibutuhkan untuk isi bensin jadi semakin besar.

Guna melihat secara langsung dampak kenaikan BBM terhadap konsumsi BBM harian pada mobil, Kompas.com membuat simulasinya.

Dalam kesempatan ini, kendaraan yang digunakan LMPV dengan pengisian BBM jenis Pertamax.

Contoh pertama, untuk mobil sejuta umat "si kembar" All New Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia, memiliki kapasitas tangki bahan bakar 45 liter.

Dengan harga Pertamax saat ini, maka untuk pengisian penuh membutuhkan dana Rp 623.500.

Adapun sebelumnya dengan harga Pertamax lama yang masih Rp 12.500, biaya yang dibutuhkan ialah Rp 537.500.