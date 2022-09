Bunga Citra Lestari Mendadak Curhat di Media Sosial

Unggahan instagram story Bunga Citra Lestari membuat publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan BCL? Betapa tidak, dia termasuk artis yang jarang mengumbar keluh kesahnya di media sosial.

Selama ini, BCL tak sembarangan dalam membagikan kehidupan pribadinya di media sosial.

Ia cukup selektif dalam bermedia sosial.

Namun, pada Selasa (14/9/2022), ibu satu anak ini mendadak menuliskan curhatan di media sosial yang diunggah di Instastory @bclsinclair.

Istri dari mendingan Ashraf Sinclair ini mengungkap perjuangannya untuk membuat orang lain senang dan bahagia.

Ia selalu berusaha untuk menyediakan waktu demi orang-orang yang ia sayangi.

"As you can see, I always strive to make everyone happy.

Aku selalu mencoba untuk memberikan penampilan terbaik aku, memenuhi berbagai ekspektasi dan selalu sediain waktu untuk orang-orang tersayang," tulisnya.

Tapi, kini penyanyi berusia 39 tahun itu menyadari, bahwa dirinya juga perlu untuk menyenangkan diri sendiri sebelum menyenangkan orang lain.

"Tapi sekarang aku sadar bahwa aku butuh nyenengin diriku juga sebelum bisa nyenengin orang lain.