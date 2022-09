JTMI-USK Gelar ICECME 2022

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Jurusan Teknik Mesin dan Industri USK kembali menggelar konferensi bertaraf internasional, ICECME 2022 pada tanggal 14 dan 15 September.

Ini adalah perhelatan yang ke-empat kali, yang dilaksanakan secara berturut-turut setiap tahunnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan tahun 2022 secara hybrid, yaitu gabungan antara virtual dan seminar tatap muka bertempat di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh.

Kegiatan tersebut mengangkat tema ‘Enhancing Applied Technology, Innovation and Resilience for Sustainable Development in Society 5.0’.

Ketua Jurusan Dr Ir Syarizal Fonna, menyebutkan, aktifitas akademik ini memang sudah menjadi agenda rutin yang bertujuan menggalakkan suasana akademik dan menghidupkan atmosfer keilmuan di lingkungan akademik USK.

ICECME 2022 menghadirkan keynote speaker dari empat negara yang berbeda, yaitu Indonesia, Canada, Oman dan Taiwan.

"Seminar kali ini dihadiri oleh 100-an peserta dan mempresentasikan sekitar 74 paper dari berbagai universitas di Indonesia seperti Universitas Tarumanegara, Universitas Islam Indonesia jogjakarta dan luar negeri," kata Syarizal, Rabu (14/9/2022).

Untuk Keynote Speaker dari Indonesia hadir Dr Ir M Dirhamsyah, MT, IPU dari Teknik Mesin Universitas Syiah Kuala yang sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry.

Kemudian dari Sulthan Qaboos University Oman hadir Dr Ftwi Johaness Hagos, yang merupakan ilmuwan Teknik Mesin berkebangsaan Ethiopia yang berbicara masalah hydrogen energy. Sedangkan dari Canada menghadirkan Ass Prof Dr Hendra Hermawan salah seorang saintis diaspora Indonesia yang telah lama berkarir di Laval University, Canada.

Selain itu, Dr Terence Essomba dari National Central University di Taiwan menyampaikan kajian terkini tentang Kinematika dalam merancang alat biomedikal.