Menteri LHK Sampaikan Pesan Mitigasi Iklim, Jadi Dies Reader pada Milad Ke-61 USK

BANDA ACEH - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Prof Dr Ir Siti Nurbaya MSc, hadir sebagai Dies Reader pada Milad Ke-61 Universitas Syiah Kuala (USK), di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Kamis (15/9/2022).

Dalam orasi ilmiahnya, Siti Nurbaya menyampaikan sejumlah pesan mitigasi perubahan iklim.

Menurutnya, ancaman terhadap kelestarian lingkungan, kerusakan ekosistem, serta dampak perubahan iklim yang berakibat menurunkan resiliensi masyarakat, harus dihindari dan dicarikan pemecahannya.

Karena itu, Siti Nurbaya menilai, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan memiliki peran penting dalam menangkal ancaman tersebut, serta untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Sebagai upaya mengantisipasi ancaman perubahan iklim, tambahnya, Kementerian LHK sudah menjalankan program Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Program ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kondisi ketika lahan dan hutan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan.

Target program ini, sebut Siti Nurbaya, adalah tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030 nanti.

Karena itu, Siti Nurbaya menyambut baik komitmen USK yang sudah mendeklarasikan institusinya untuk menerapkan prinsip Green Campus.

“Terima kasih atas penegasan USK sebagai kampus hijau.

Terima kasih Rektor dan seluruh sivitas akademika USK,” ucap Menteri LHK.