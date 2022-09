Rupiah Sedang Loyo, Tembus Rp 15.107 Per Dolar Amerika Serikat, Analis: Masih akan Melemah

FOTO ILUSTRASI Benny Rachmadi

Nilai tukar rupiah menembus level terendahnya terhadap dolar Amerika Serikat (AS), Senin (26/9/2022). Mengutip Bloomberg pukul 09.34 WIB, rupiah di pasar spot pada posisi Rp 15.107 per dolar AS atau melemah 0,46%. FOTO ILUSTRASI. Benny Rachmadi - rupiah melemah terhadap dolar AS