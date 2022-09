Siswa SMPN Mesjid Raya Dibekali Edukasi Siaga Bencana 

Siswa SMPN 1 Mesjid Raya sedang mendengarkan penjelasan mengenai edukasi siaga bencana yang kegiatan itu dilaksanakan oleh PT Pertamina melalui Pertamina Fuel Terminal Krueng Raya bekerja sama dengan Human Initiative (HI) Aceh di sekolah tersebut, Kamis (29/9/22).

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Pertamina melalui Pertamina Fuel Terminal Krueng Raya bekerja sama dengan Human Initiative (HI) Aceh memberikan edukasi siaga bencana kepada siswa dan guru di SMPN 1 Mesjid Raya, Kamis (29/9/22).

Kegiatan ini diikuti oleh guru dan siswa SMPN 1 Mesjid Raya, pihak Pertamina Krueng Raya, Human Initiative Aceh, serta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) selaku pemateri kegiatan.

Fuel Terminal Manager Krueng Raya, Fachrizal mengatakan edukasi siaga bencana penting diterapkan kepada anak didik agar lebih waspada ketika bencana datang.

“Penting untuk kita semua mengetahui terkait siaga bencana. Di sini Pertamina bekerja sama dengan HI dan FPRB memberikan edukasi kepada masyarakat, dalam hal ini guru dan siswa-siswi SMPN 1 Mesjid Raya," kata Fachrizal.

Ia menyatakan, kegiatan ini merupakan salah satu implementasi dari program CSR Pertamina Krueng Raya terkait siaga bencana.

Sedangkan Human Initiative yang diwakili Hafyatun Nanda menyampaikan terima kasih kepada pihak Pertamina yang telah menginisiasi program sekolah bencana.

“Program ini juga sejalan dengan core program HI yaitu Initiative for Disaster. Selain turun ke lapangan untuk membantu korban bencana, HI juga melakukan program edukasi siaga bencana kepada guru dan siswa sekolah sebagai upaya memitigasi resiko pengurangan bencana," katanya.

Selain itu, program ini juga bersinergi dengan program pemerintah yang menggalakkan edukasi sekolah aman bencana. sehingga terjadi kolaborasi yang baik antar semua pihak.

Kepala SMPN 1 Mesjid Raya Marlina juga berterima kasih kepada Pertamina dan HI Aceh yang telah melaksanakan program penting ini.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini yang dilakukan hari ini di sekolah kami. Kegiatan hari ini merupakan pengetahuan baru bagi kita semua terkait siaga bencana," ucapnya.

Seperti diketahui, Krueng Raya merupakan daerah rawan bencana. Sehingga setelah mendapat pengetahuan tentang bencana, diharapkan anak didiknya tidak panik saat bencana terjadi.

"Kami harapkan anak-anak yang mengikuti training hari ini dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat ada bencana," demikian Marlina.(*)

