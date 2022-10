Sejumlah Harga Kebutuhan Pokok dan Bumbu Dapur di Sabang tak Stabil

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG – Sejumlah Harga kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Kota Sabang masih berfluktuasi.

Amatan serambinews.com di Pasar Tradisional Kota Sabang beberapa kebutuhan pokok di Sabang mengalami perubahan harga, seperti beras dengan kualitas super dan tepung terigu alami kenaikan, sementara telur ayam alami penurunan harga. Minyak goreng dan gula pasir saat ini dijual masih dengan harga yang sama yakni Rp.15.000 per kgnya.

“Beras dengan kualitas super yang biasanya Rp.165.000 perkarung saat ini naik menjadi Rp.185.000 perkarung, beras Medium harganya tetap sama, Rp.10.000 per kg, Rp.16.000 per bambu, tepung terigu juga alami kenaikan biasa dari Rp10.000 menjadi Rp.12.000, Super dari Rp.12.000 menjadi Rp.14.000. justru, telur yang mengalami penurunan, dari Rp.55.000 per papan saat ini menjadi Rp.48.000 per papan,” ujar Akmal salah satu pedagang, Senin (3/10/2022).

Sama dengan perkembangan harga bahan pokok, harga bumbu dapur di Kota Sabang, saat ini juga ada yang mengalami kenaikan dan penurunan harga sejak pertengahan bulan September 2022.

Harga bawang merah kini berkisar Rp 40.000 per kg, dari yang sebelumnya dibandrol Rp 35.000 per kg. Selain itu, bawang putih tetap di harga Rp 28.000 per kg.

Sementara itu, untuk harga Cabe Merah mengalami penurunan harga drastic yang sebelumnya di harga Rp 100.000 per kilogram (kg), kini terjun bebas menjadi Rp 40.000 per kg.

Kemudian untuk cabai rawit sedikit alami kenaikan dari Rp 40.000 menjadi Rp.45.000 per kg, cabai hijau dari Rp.35.000 naik menjadi Rp.40.000 per kg, serta tomat masih dengan harga yang sama kisaran antar Rp.10-12ribu per kg-nya,

Selain harga bahan pokok dan bumbu dapur, harga daging tetap stabil di Kota Sabang. Seperti daging sapi lokal kualitas nomor 1 Rp. 150ribu per kg, dan daging ayam dijual dengan harga kisaran Rp.45 ribu-50ribu per ekornya.(*)

