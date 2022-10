Suporter Bayern Munchen Bentangkan Spanduk Tragedi Kanjuruhan : Lebih dari 100 Orang Dibunuh Polisi

SERAMBINEWS.COM – Aksi solidaritas dan simpati ditunjukkan oleh suporter Bayern Munchen atas targedi maut di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Aksi itu dilakukan suporter dengan membentangkan spanduk dalam laga Bayern Munchen melawan Viktoria Plzen pada Liga Champions di Allianz Arena, Rabu (5/10/2020) dini hari WIB.

Dua spanduk besar dibentangkan di sisi tribun sebagai bentuk dukungan dan simpati kepada korban tragedi Stadion Kanjuruhan.

“More than 100 people kill by the Police! (Lebih dari 100 orang dibunuh oleh polisi!),” bunyi tulisan spanduk di atas kain putih dengan tulisan merah yang dibentangkan suporter Bayern Munchen.

“Remember the dead of Kanjuruhan (Mengenang kematian di Stadion Kanjuruhan)," bunyi tulisan lainnya.

Tak hanya di tribun, aksi solidaritas dan empati juga dilakukan oleh para pemain dan perangkat pertandingan di lapangan sebelum laga Grup C di mulai.

Sebelum pertandingan dimulai, ada aksi hening untuk menghormati ratusan korban targedi Stadion Kanjuruhan yang menjadi korban.

“Sebelum kick-off, kami mengheningkan cipta untuk mengenang para korban tragedi Stadion Kanjuruhan di Indonesia,” tulis pernyataan akun resmi Bayern Munchen.

Sebelumnya, sejumlah klub sepak bola di benua eropa juga menunjukkan aksi simpati dan mengheningkan cipta untuk para korban sebelum laga di mulai.