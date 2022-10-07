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Malam Ini Babak 8 Besar D’Blue Cup II, Duel Saifullah/Iwan Kontra Edward/Hendra Jr Jadi Laga Pembuka
Turnamen bulutangkis bertajuk D’Blue Cup II akan mementaskan babak 8 besar pada Jumat (7/10/2022) malam ini, di Auditorium RRI Banda Aceh.
Laporan Saifullah | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Turnamen bulutangkis bertajuk D’Blue Cup II akan mementaskan babak 8 besar pada Jumat (7/10/2022) malam ini, di Auditorium RRI Banda Aceh.
Babak perempatfinal yang mengadopsi sistem gugur tersebut dijadwalkan dimulai selepas Shalat Isya atau pukul 20.30 WIB.
Pertarungan antara duet Saifullah/Iwan Pralala versus Edward/Hendra Jr akan mengawali babak 8 besar kejuaraan yang digelar PB PENA bekerja sama dengan D’Blue Studio tersebut.
Untuk diketahui, sejumlah pebulutangkis dari unsur wartawan dan mitra media dipastikan lolos ke 8 besar.
Mereka lolos setelah sebelumnya pada babak penyisihkan 4-5 Oktober 2022, berhasil keluar sebagai juara dan runner-up grup.
Komisi pertandingan, Saifuddin mengatakan, babak 8 besar atau quarterfinal ini akan mempertemukan juara Grup A, Hendra Jr (Serambi Indonesia)/Edi Edwar (Mitra Media) vs Saifullah (Serambi Indonesia)/Iwan Pralala (RRI Banda Aceh), selaku runner-up Grup C.
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Juara grup B Ison (Gema Baiturrahman)/Habibi (Serambi Indonesia) vs Pak Su (Mitra Media)/Munjir (RRI Banda Aceh), runner-up Grup D.
Lalu, Juara Grup C Saifuddin (Infosa.co)/Syawal (RRI Banda Aceh) vs runner-up Grup A, Haris (LKBN Antara)/Ridho (Mitra Media).
Terakhir juara Grup D, duo mitra media T Kafrawi/Yusra vs Yan (RRI Banda Aceh)/Satria (tribratanews.com), runner-up Grup B.